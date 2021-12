Che gaffe di Gassman su Twitter: spoilera il momento clou di ‘Un professore’ (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alessandro Gassman spoilera un importante momento della serie ‘Un professore’ su Twitter e finisce nella bufera, fan arrabbiati per la sua gaffe È andata in onda ieri sera, giovedì 2… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alessandroun importantedella serie ‘Unsue finisce nella bufera, fan arrabbiati per la suaÈ andata in onda ieri sera, giovedì 2… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Sarailcaso : @mariamacina E tu non perdi occasione per dimostrare la tua stupidità. Ormai siete talmente disperati da attaccarvi… - Sheldon82067074 : Comunque tra tutte le gaffe e le parole orribili uscite dalla bocca di Katia, l'unica che ha colpito le pagine goss… - enricomarcoz : @Silvio_Luciani A parte la solita gaffe arbitrale, ma perché non lasciarlo andare verso la porta? Mica detto che se… - 84Andreac : @Sofiajeanne Sicuramente una gaffe, l'azienda si è scusata per il messaggio che è stato frainteso e che di certo no… - henrikmfs : @laurelmfs Ti prometto che farò sempre le battute pessime in stile chandler e che non smetterò di fare le sue gaffe e di cadere -