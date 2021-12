Cessione Salernitana, meno due giorni e quattro offerte sul tavolo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono trascorsi oltre cinque mesi dalla promozione della Salernitana in Serie A e nonostante la regola FIGC sulla multiproprietà ne aveva imposto la Cessione, il club non ha ancora trovato una nuova proprietà. Tuttavia la parola ‘fine’ sulla faccenda è sempre più vicina: la Cessione delle quote di Lotito e Mezzaroma congelate in estate nel trust Salernitana 2021 dovrà avvenire entro il 31 dicembre e tra due giorni, il 5, scadrà anche il termine per la presentazione delle offerte ufficiali. Queste, riporta oggi il Corriere dello Sport, sarebbero sempre quattro e arriveranno presumibilmente via PEC nell’imminenza della scadenza del giorno fissato: una in particolare, quella di un gruppo italiano, sembrerebbe ad oggi la più concreta. I due trustee che gestiscono il club ... Leggi su footdata (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono trascorsi oltre cinque mesi dalla promozione dellain Serie A e nonostante la regola FIGC sulla multiproprietà ne aveva imposto la, il club non ha ancora trovato una nuova proprietà. Tuttavia la parola ‘fine’ sulla faccenda è sempre più vicina: ladelle quote di Lotito e Mezzaroma congelate in estate nel trust2021 dovrà avvenire entro il 31 dicembre e tra due, il 5, scadrà anche il termine per la presentazione delleufficiali. Queste, riporta oggi il Corriere dello Sport, sarebbero sempree arriveranno presumibilmente via PEC nell’imminenza della scadenza del giorno fissato: una in particolare, quella di un gruppo italiano, sembrerebbe ad oggi la più concreta. I due trustee che gestiscono il club ...

