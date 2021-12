Carlsen-Nepomniachtchi oggi, Mondiale scacchi 2021: orario 3 dicembre, tv, programma, streaming (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si riparte dal 2.5-2.5: per Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi ancora la via della vittoria è rimasta sconosciuta in questo match per il Campionato del Mondo. Gli scacchi mondiali attendono da ormai cinque anni una vittoria in tale contesto, e nessuno sa se quel giorno sarà oggi. Si spezzerà l’equilibrio? Se lo chiedono un po’ tutti da quando questo confronto è iniziato, una settimana fa. Il giorno di riposo potrebbe aver aiutato Nepomniachtchi, perché la delusione della quinta partita era evidente, ma Carlsen potrebbe aver comunque guadagnato un vantaggio psicologico che potrebbe tornargli utile, se non in questa partita, a lungo andare quando sarà terminato il trittico di partite del secondo weekend previsto (ce ne sarà con sostanziale certezza un terzo la settimana prossima). A ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si riparte dal 2.5-2.5: per Magnuse Ianancora la via della vittoria è rimasta sconosciuta in questo match per il Campionato del Mondo. Glimondiali attendono da ormai cinque anni una vittoria in tale contesto, e nessuno sa se quel giorno sarà. Si spezzerà l’equilibrio? Se lo chiedono un po’ tutti da quando questo confronto è iniziato, una settimana fa. Il giorno di riposo potrebbe aver aiutato, perché la delusione della quinta partita era evidente, mapotrebbe aver comunque guadagnato un vantaggio psicologico che potrebbe tornargli utile, se non in questa partita, a lungo andare quando sarà terminato il trittico di partite del secondo weekend previsto (ce ne sarà con sostanziale certezza un terzo la settimana prossima). A ...

