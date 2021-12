Addio al sacerdote andato a Medjugorje per amore | Lì è accaduto qualcosa di imprevisto

Advertising

BenjogattoLaura : RT @chiesadimilano: #lutto | Il 30 ottobre è morto don Mario Monti, sacerdote ambrosiano da tempo malato di Sla: aveva 79 anni. I funerali… - messveneto : Addio a don Annilo Genero, padre dello storico presepe di Ara: Aveva 85 anni ed era originario di Rive D’Arcano. Or… - CiaoKarol : ?? LA CHIESA PERDE UN GRANDE SACERDOTE ?? ?? CIAO DON. ORA DAL CIELO PREGA PER NOI ?? - CiaoKarol : Grave lutto per la Chiesa: addio a don Roberto Guernieri, il prete dei ‘detenuti’. Aveva solo 62 anni.: La Chiesa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio sacerdote

La Stampa

...Redazione See author's posts In Primo Pianoa don Giovanni Ghilardi Posted on 15 Settembre 2016 Author Redazione Savona. E' scomparso, all'età di ottant'anni, don Giovanni Ghilardi,...21:43:57 PARETE. La comunità di Parete è in lacrime per la scomparsa di don Emilio Tamburrino. Ilè stato portato via dal Covid a 58 anni.Una notizia che intristisce il cuore, ma al contempo che ci conforta sapere che ora, lui è davvero fra le braccia di Maria, che ha amato con tutto il suo cuore e per tutta la sua vita.Stroncato dal coronavirus. Ieri in serata è arrivata la notizia della morte in Belgio di monsignor Aldo Giordano 67 anni, cuneese. La situazione si era aggravata ieri mattina. Il religioso a maggio er ...