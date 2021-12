A spasso per Roma con la metanfetamina nascosta nelle mutande: coppia di pusher in manette (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma – I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno arrestato una coppia lui un 40enne di Frosinone e lei della provincia di Padova di 30 anni, accusati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo anfetamina. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria, durante uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno notato una coppia in strada con atteggiamento sospetto ed hanno deciso di sottoporla ad un controllo. Il 40enne, sprovvisto di un documento di riconoscimento, ha fornito delle generalità ai Carabinieri che a seguito di immediati accertamenti sono risultate false. I militari hanno quindi sottoposto ad un’accurata perquisizione i due, all’esito della quale la donna, in una tasca interna dei pantaloni, è stata trovata in possesso di 13 involucri ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 dicembre 2021)– I Carabinieri della Compagnia diOstia hanno arrestato unalui un 40enne di Frosinone e lei della provincia di Padova di 30 anni, accusati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo anfetamina. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria, durante uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno notato unain strada con atteggiamento sospetto ed hanno deciso di sottoporla ad un controllo. Il 40enne, sprovvisto di un documento di riconoscimento, ha fornito delle generalità ai Carabinieri che a seguito di immediati accertamenti sono risultate false. I militari hanno quindi sottoposto ad un’accurata perquisizione i due, all’esito della quale la donna, in una tasca interna dei pantaloni, è stata trovata in possesso di 13 involucri ...

