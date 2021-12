Un uomo è stato denunciato per essersi presentato a un centro vaccinale con un avambraccio finto (Di giovedì 2 dicembre 2021) AGI - Questa sera a Biella, in uno dei centri vaccinali ad accesso diretto per le prime dosi, un cinquantenne si è presentato con un "finto avambraccio" (un deltoide in silicone), pensando di poter ingannare gli operatori sanitari, raggirare il sistema e ottenere così il Green pass senza aver realmente fatto il vaccino. Le cose sono però andate diversamente rispetto ai suoi piani. Nonostante l'applicazione in silicone fosse molto simile alla vera pelle, il colore e la percezione al tatto hanno insospettito l'operatrice sanitaria impegnata nella vaccinazione, che ha chiesto quindi alla persona di mostrare per intero il proprio braccio. Una volta scoperto, il soggetto ha cercato di convincere l'operatrice a chiudere un occhio. Verrà invece denunciato ai Carabinieri e l'Asl segnalerà il caso anche in Procura. "Il caso ... Leggi su agi (Di giovedì 2 dicembre 2021) AGI - Questa sera a Biella, in uno dei centri vaccinali ad accesso diretto per le prime dosi, un cinquantenne si ècon un "" (un deltoide in silicone), pensando di poter ingannare gli operatori sanitari, raggirare il sistema e ottenere così il Green pass senza aver realmente fatto il vaccino. Le cose sono però andate diversamente rispetto ai suoi piani. Nonostante l'applicazione in silicone fosse molto simile alla vera pelle, il colore e la percezione al tatto hanno insospettito l'operatrice sanitaria impegnata nella vaccinazione, che ha chiesto quindi alla persona di mostrare per intero il proprio braccio. Una volta scoperto, il soggetto ha cercato di convincere l'operatrice a chiudere un occhio. Verrà inveceai Carabinieri e l'Asl segnalerà il caso anche in Procura. "Il caso ...

