Un “passaporto ecologico" per cellulari e pc per rilanciare l’economia circolare

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 2 dicembre 2021) (di Giulio Nespoli) Perché andare a comprare fuori dall’Europa materie prime rare che diventano sempre più costose man mano che la digitalizzazione e la transizione ecologica avanzano? L’alternativa è usare le miniere urbane, i luoghi dove abbiamo ammassato migliaia di computer,, tablet, schermi, tv. Un processo di accumulo che all’inizio è stato disordinato, caotico, sprecone. Ma che sta lentamente modernizzandosi per trasformare gli scarti in risorse. Un processo che verrebbe accelerato se i devices elettronici venissero muniti di un “” elettronico con alcune indicazioni che possono aiutare a fare una scelta ambientalmente corretta: da dove vengono le materie prime critiche di cui l’apparecchio è composto e con quali garanzie di tipo ambientale e sociale sono state estratte. In questo modo l’Europa, povera di queste materie ...