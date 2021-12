Ultime Notizie Roma del 02-12-2021 ore 16:10 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno emergenza covid in primo piano la destinazione è pediatrica partirà dal prossimo 16 dicembre Quanto rende noto la struttura commissariale presieduta dal Generale Francesco Paolo Pignolo con la recente approvazione della IV a circa il vaccino per la fascia di età 5 11 anni la struttura commissariale ha programmato la distribuzione dicembre di altri 1,5 milioni di dosi pediatriche di vaccino mrna fai viene spiegato le dosi rappresentano la Francia che te la fai integrata gennaio e saranno rese disponibili a partire dal 15 dicembre in modo che tutte le strutture vaccinali delle regioni e province autonome in grado di procedere alla vaccinazione dei bambini a partire dal giorno se non ci sarà nessun rimpasto la faccio a dieta pediatrica questo è sicuro non c’è un obbligo vaccinale ha ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno emergenza covid in primo piano la destinazione è pediatrica partirà dal prossimo 16 dicembre Quanto rende noto la struttura commissariale presieduta dal Generale Francesco Paolo Pignolo con la recente approvazione della IV a circa il vaccino per la fascia di età 5 11 anni la struttura commissariale ha programmato la distribuzione dicembre di altri 1,5 milioni di dosi pediatriche di vaccino mrna fai viene spiegato le dosi rappresentano la Francia che te la fai integrata gennaio e saranno rese disponibili a partire dal 15 dicembre in modo che tutte le strutture vaccinali delle regioni e province autonome in grado di procedere alla vaccinazione dei bambini a partire dal giorno se non ci sarà nessun rimpasto la faccio a dieta pediatrica questo è sicuro non c’è un obbligo vaccinale ha ...

Advertising

Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - MediasetTgcom24 : Pfizer: serviranno richiami per diversi anni #Covid - MediasetTgcom24 : Consiglio di Stato: 'Medici non possono rifiutare di fare il vaccino #Covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Regioni: con il Green pass sui trasporti criticità per gli studenti #Covid - CorriereCitta : Maltempo a Roma, violenti nubrifragi: strade allagate (FOTO e VIDEO) -