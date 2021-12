Spaccio di droga a Salerno, la Polizia arresta un pregiudicato (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Polizia di Stato, nell’ambito dei predisposti controlli tesi ad arginare il fenomeno del Spaccio di stupefacenti nella città di Salerno, ha tratto in arresto G.A. di anni 39, sorpreso nella flagranza del reato di detenzione a fini di Spaccio di stupefacente, in violazione dell’ art 73 D.P.R 309/90, nonché di detenzione di arma clandestina ex art.23 L.110/75 e detenzione di materiale esplodente ex art. 2 L.285/67. In particolare, i poliziotti della Sezione Falchi della Squadra Mobile, a seguito di una preliminare attività investigativa, hanno appreso che il soggetto, pregiudicato per reati inerenti stupefacenti, aveva avviato un’attività di Spaccio di Cocaina nei pressi della propria abitazione, sita nella zona orientale di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ladi Stato, nell’ambito dei predisposti controlli tesi ad arginare il fenomeno deldi stupefacenti nella città di, ha tratto in arresto G.A. di anni 39, sorpreso nella flagranza del reato di detenzione a fini didi stupefacente, in violazione dell’ art 73 D.P.R 309/90, nonché di detenzione di arma clandestina ex art.23 L.110/75 e detenzione di materiale esplodente ex art. 2 L.285/67. In particolare, i poliziotti della Sezione Falchi della Squadra Mobile, a seguito di una preliminare attività investigativa, hanno appreso che il soggetto,per reati inerenti stupefacenti, aveva avviato un’attività didi Cocaina nei pressi della propria abitazione, sita nella zona orientale di ...

