Sarri polemico a fine gara | “C’era una trattenuta plateale!”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 3 dicembre 2021) È unquello intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Lazio-Udinese. Si è lamentato soprattutto del fallo che ha condizionato poi il gol del pareggio. Un pareggio che non ci voleva secondo l’ex allenatore di Chelsea e Napoli. Serviva una vittoria per ripartire al meglio dopo quanto successo al Maradona. Vittoria che però non è arrivata. Non si placa l’ira di: “Zaccagni era stato trattenuto vistosamente. Era fallo sul gol del pareggio!”, Lazio, Zaccagnisi dice piuttosto deluso per l’arbitraggio nei minuti finali di Lazio-Udinese. Nel mirino l’intervento che ha causato il pareggio dell’Udinese e la mancata vittoria della Lazio. Un pareggio che brucia pere non solo, per tutti i tifosi biancocelesti. Per il tecnico, su Zaccagni ...