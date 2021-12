Problemi TIM oggi 2 dicembre, area colpita e come ottenere assistenza (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si ripresentano i Problemi TIM oggi 2 dicembre dopo le forti anomalie riscontrate anche nella giornata di ieri 1 dicembre. Molti clienti di chiedono come superare le anomalie attuali che investono soprattutto i servizi di rete dello storico operatore mobile italiano. Per fortuna, in ogni caso, si tratta di malfunzionamenti meno gravi di quelli di 24 ore fa e pure riferiti ad un’area geografica circoscritta. In questa seconda giornata dell’ultimo mese del 2021, i primi TIM si sono manifestati dalle ore 15 in poi. Al momento di questa pubblicazione, non tutti i clienti hanno incontrato blocchi veri e propri del servizio, semmai solo rallentamenti nella navigazione da mobile, piuttosto che da linea fissa. come segnala anche il sito specializzato Downdetector, le ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si ripresentano iTIMdopo le forti anomalie riscontrate anche nella giornata di ieri 1. Molti clienti di chiedonosuperare le anomalie attuali che investono soprattutto i servizi di rete dello storico operatore mobile italiano. Per fortuna, in ogni caso, si tratta di malfunzionamenti meno gravi di quelli di 24 ore fa e pure riferiti ad un’geografica circoscritta. In questa seconda giornata dell’ultimo mese del 2021, i primi TIM si sono manifestati dalle ore 15 in poi. Al momento di questa pubblicazione, non tutti i clienti hanno incontrato blocchi veri e propri del servizio, semmai solo rallentamenti nella navigazione da mobile, piuttosto che da linea fissa.segnala anche il sito specializzato Downdetector, le ...

servizioclienti : #DownRadar Alert! Oggi, 2/12/2021 alle ore 15 abbiamo rilevato un picco di segnalazioni di problemi TIM. Sono arriv… - HDblog : RT @HDblog: TIM down: impennata di segnalazioni - JacopoLancioni1 : @TIM_Official ci sono problemi col supporto twitter per #TIMmobile ? Sono oltre 6 ore che ho scritto in DM ma nessuna risposta ???? - Asgard_Hydra : Tim down: oggi ci sono stati problemi di linea in tutta Italia - - Asgard_Hydra : TIM down: impennata di segnalazioni | Risolto - -