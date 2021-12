Plusvalenze Juve | colpo di scena nell’indagine | la Procura chiama Cristiano Ronaldo

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Nel casoche riguarda principalmente la, lafederale ha deciso dire ancheCome racconta La Gazzetta dello Sport la “carta segreta” sui conti dell’affaresta diventando una sorta di mistero ai piani alti del Palazzo di Giustizia. Si tratta di una scrittura privata di cui gli inquirenti sono venuti a conoscenza da una conversazione intercettata tra Federico Cherubini e l’avvocato Cesare Gabasio e che non ancora è stata trovata. «M’informo», avrebbe garantito Arrivabene quando convocato in audizione, mentre lo stesso Cherubini non avrebbe dato indicazioni utili. La carta dovrebbe contenere una sorta di accordo sugli stipendi posticipati in pandemia o una buonuscita per incentivare il ...

Due giorni fa, John Elkann aveva garantito che la Juventus avrebbe collaborato con gli inquirenti, confidando "di poter far luce si tutti gli aspetti contestati" nella vicenda legata alle. Ieri, nemmeno del tutto a sorpresa, due degli indagati nell'inchiesta della Procura di Torino hanno annunciato di volersi avvalere della possibilità di non rispondere all'interrogatorio: ...... Andrea Agnelli , Pavel Nedved , l'ex Fabio Paratici e altri 3, con le accuse di falso in bilancio, fatture fasulle, falso in borsa in seguito alle oltre 42prese in esame dalla Covisoc . ...Timothy Ormezzano La vittoria di Salerno non ha spazzato via le nubi dal cielo bianconero, ma almeno ha dato un po' di ossigeno alla Juventus. Come se non bastasse la classifica ...Continua l'inchiesta sul presunto falso in bilancio del club bianconero, possibile che sia ascoltato anche Cr7 dagli inquirenti ...