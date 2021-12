Massimo Giletti sbotta a Non è l’Arena parlando di Covid: “Sembriamo criceti in gabbia” (Di giovedì 2 dicembre 2021) La situazione sta sfuggendo di mano un po’ a tutti e anche a Massimo Giletti che ieri sera è tornato in onda con Non è l’Arena parlando di Covid, di vaccini e Super green pass ormai alle porte con i suoi ospiti. Tra chi continua a sostenere l’importanza del vaccino per riuscire a chiudere questo capitolo e voltare pagina e chi, invece, vorrebbe tornare libero di vivere la propria vita senza l’uso dl green pass, il dibattito è lungo e ricco di colpi bassi e scontri ma il vero colpo di scena arriva proprio dal conduttore. Ad un certo punto, parlando della nuova variante Omicron che ha impaurisce già il mondo intero, Massimo Giletti si è lasciato andare ad un lungo sfogo a Non è l’Arena ieri sera etichettandoci tutti, lui compreso, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) La situazione sta sfuggendo di mano un po’ a tutti e anche ache ieri sera è tornato in onda con Non èdi, di vaccini e Super green pass ormai alle porte con i suoi ospiti. Tra chi continua a sostenere l’importanza del vaccino per riuscire a chiudere questo capitolo e voltare pagina e chi, invece, vorrebbe tornare libero di vivere la propria vita senza l’uso dl green pass, il dibattito è lungo e ricco di colpi bassi e scontri ma il vero colpo di scena arriva proprio dal conduttore. Ad un certo punto,della nuova variante Omicron che ha impaurisce già il mondo intero,si è lasciato andare ad un lungo sfogo a Non èieri sera etichettandoci tutti, lui compreso, ...

