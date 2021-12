LA PERFETTA NIGHT BEUTY ROUTINE? EFFICACE E A PROVA DI PIGRA! (Di giovedì 2 dicembre 2021) Pulire il viso a fine giornata è la prima regola per avere un colorito sano e luminoso. Ecco come fare in 3 semplici mosse! Giulia Salemi lo sa bene: la regola principale per avere un aspetto fresco e luminoso (amore a parte) è una corretta e quotidiana beauty ROUTINE notturna. L’influencer ha pi volte raccontato di non essere stata molto diligente in passato ma che, crescendo, ha capito quanto sia importante detergere il viso prima di andare a dormire e, soprattutto, rimuovere accuratamente le impurità dopo aver trascorso molte ore con il volto coperto da strati di make up. Allo stesso tempo, però, sappiamo quanto Giulia sia pigra e pasticciona e, per questo, proponiamo una NIGHT ROUTINE “alla sua maniera”: veloce e pratica! Siete pronte a replicare la Salemi NIGHT ROUTINE? Eccola step by step! STEP ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Pulire il viso a fine giornata è la prima regola per avere un colorito sano e luminoso. Ecco come fare in 3 semplici mosse! Giulia Salemi lo sa bene: la regola principale per avere un aspetto fresco e luminoso (amore a parte) è una corretta e quotidiana beautynotturna. L’influencer ha pi volte raccontato di non essere stata molto diligente in passato ma che, crescendo, ha capito quanto sia importante detergere il viso prima di andare a dormire e, soprattutto, rimuovere accuratamente le impurità dopo aver trascorso molte ore con il volto coperto da strati di make up. Allo stesso tempo, però, sappiamo quanto Giulia sia pigra e pasticciona e, per questo, proponiamo una“alla sua maniera”: veloce e pratica! Siete pronte a replicare la Salemi? Eccola step by step! STEP ...

Advertising

wakuseineko : Onorabile menzione anche a 'because the night' di Patti Smith che non solo è una delle mie canzoni preferite, ma la… - Frances27106013 : @NetflixIT @zerocalcare Katla, Snowpiercer, You, Post Mortem, Quasi Perfetta, Into The Night, Omniscient, Open Your… -