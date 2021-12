In pensione a 62 anni o 65? Ipotesi e novità sulla riforma: come uscire prima dal lavoro (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il ministro Orlando potrebbe dare il via la prossima settimana agli incontri annunciati con i sindacati per aprire la discussione sulla riforma della legge Fornero. Partendo dalle opzioni già sul tavolo Leggi su corriere (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il ministro Orlando potrebbe dare il via la prossima settimana agli incontri annunciati con i sindacati per aprire la discussionedella legge Fornero. Partendo dalle opzioni già sul tavolo

Advertising

YamaNoOto_ : Da liberation. I poveri muoiono prima. Sospettavo qualcosa del genere. Se questo grafico potesse essere applicato a… - FrancePadula67 : RT @Fabiolaholyston: Che bella la vita di Renatino che si ritroverà in pensione a 70 anni, se ci arriva, con il rimpianto di non aver mai v… - chrcapuano : RT @Mauro5514: Cari politicanti godetevi il vostro stipendio i vostri vitalizi i vostri rimborsi spesa ma lasciateci in pace a noi percetto… - rombi_ti : RT @Mauro5514: Cari politicanti godetevi il vostro stipendio i vostri vitalizi i vostri rimborsi spesa ma lasciateci in pace a noi percetto… - willy6123 : Sono 40 anni che lavoro 40 ore a settimana e sono stanchissimo. Vorrei andare in pensione prima di morire. #Renatino -