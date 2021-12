Il portuale triestino no - vax finisce in rianimazione: 'Ho i polmoni distrutti' (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lui si chiama Cristian, è un facchino di 52 anni, ha il Covid ed è ricoverato da alcuni giorni nell'ospedale di Trieste: 'Ho aghi dappertutto e i polmoni distrutti. Sono pentito di non essermi ... Leggi su globalist (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lui si chiama Cristian, è un facchino di 52 anni, ha il Covid ed è ricoverato da alcuni giorni nell'ospedale di Trieste: 'Ho aghi dappertutto e i. Sono pentito di non essermi ...

MovArturo5Terre : RAIStoria trasmetterà 'Puzzer incontra i grandi della storia' una serie di documentari sui fantastici viaggi del portuale triestino. #Puzzer - animadellafesta : @Corriere -portuale -triestino -novax -ricoverato -intubato -polmoni distrutti -pentito Din din din din din din d… - franco45481797 : L'altra sera Giletti a Non è l'Arena ha intervistato il portuale triestino No Vax e No Green Pass Tuiach: 'Sono tor… - AlessioPazzagli : @bumbum87710374 @stanzaselvaggia @PiazzapulitaLA7 Certo. Il portuale triestino che in trasmissione hanno macellato… - Frances06569430 : Ma Cacciari, che continua a sparare cazzate covid peggio di un portuale triestino, non ha qualche vecchia amante ch… -