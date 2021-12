Il Mercatino da Forte dei Marmi a Udine. mercoledì 8 dicembre

Leggi su udine20

(Di giovedì 2 dicembre 2021) L’8segna ufficialmente l’avvio del periodo natalizio. Un taglio del nastro che Ildadeiha scelto di fare nella bellissima città di. Occasione ghiotta per i tanti appassionati del Versilia Style presenti in città ma anche nella provincia, in vista dei regali e delle spese per le feste. Appuntamento per tutti, quindi,, a, in piazza 1° Maggio. Qui, dalle 8.00 alle 19.00, ad attenderci la consueta offerta commerciale di alta qualità, ma non solo: parliamo, infatti, di un evento pronto a regalare anche tanta spensieratezza, grazie al contesto che ricorda la vacanza, in una modalità in cui il rapporto umano, la cornice gioiosa, la condivisione con altre persone sono elementi ...