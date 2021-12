Il direttore del Bambin Gesù assicura che il vaccino non ha nessuna controindicazione per i più piccoli (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera alla vaccinazione anti Covid per i Bambini dai 5 agli 11 anni. Con dose ridotta, un terzo rispetto a quella per gli adulti, e due somministrazioni a distanza di tre settimane, possibilmente «adottando percorsi vaccinali riservati, adeguati all’età». Bruno Dallapiccola, direttore scientifico del Bambino Gesù, dice al Corriere: «Non trovo una sola ragione a sfavore della vaccinazione a questa età». Il medico parla di «un prodotto sicuro ed efficace, capace di fare bene innanzitutto a loro, anche se poi a beneficiarne è tutta la società». Che significa: «Non dover rinunciare a niente di tutto quello fa parte dell’infanzia». Poi spiega: «Non credo ci possano essere dubbi sulla serietà e il rigore scientifico degli regolatori. Bisogna fidarsi. Ricordo che l’adesione alla ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera alla vaccinazione anti Covid per ii dai 5 agli 11 anni. Con dose ridotta, un terzo rispetto a quella per gli adulti, e due somministrazioni a distanza di tre settimane, possibilmente «adottando percorsi vaccinali riservati, adeguati all’età». Bruno Dallapiccola,scientifico del, dice al Corriere: «Non trovo una sola ragione a sfavore della vaccinazione a questa età». Il medico parla di «un prodotto sicuro ed efficace, capace di fare bene innanzitutto a loro, anche se poi a beneficiarne è tutta la società». Che significa: «Non dover rinunciare a niente di tutto quello fa parte dell’infanzia». Poi spiega: «Non credo ci possano essere dubbi sulla serietà e il rigore scientifico degli regolatori. Bisogna fidarsi. Ricordo che l’adesione alla ...

