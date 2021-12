Il blazer di pelle di Ilaria Spada è il capospalla perfetto per l’inverno 2022 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nel corso della puntata di mercoledì primo dicembre, Ilaria Spada è stata concorrente speciale de I Soliti Ignoti – Il ritorno, il programma di RaiUno condotto da Amadeus, e ha conquistato conquistato tutti con l’incantevole look total black che ha sfoggiato per l’occasione. blazer, top, pantaloni morbidi e stivaletti: un abbinamento semplice e che non passa mai di moda, ma allo stesso tempo molto chic. A dare un tocco più rock e contemporaneo al tutto ci pensa il blazer: nero, dal taglio piuttosto classico e leggermente oversize, ma in ecopelle, un dettaglio che dà all’intero look una marcia in più. Abbinato, poi, con una maxi catena dorata che illumina il volto dell’attrice l’effetto wow è assicurato. I pantaloni, dal taglio dritto, non sono aderenti ma nemmeno eccessivamente wide leg, e avvolgono ... Leggi su diredonna (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nel corso della puntata di mercoledì primo dicembre,è stata concorrente speciale de I Soliti Ignoti – Il ritorno, il programma di RaiUno condotto da Amadeus, e ha conquistato conquistato tutti con l’incantevole look total black che ha sfoggiato per l’occasione., top, pantaloni morbidi e stivaletti: un abbinamento semplice e che non passa mai di moda, ma allo stesso tempo molto chic. A dare un tocco più rock e contemporaneo al tutto ci pensa il: nero, dal taglio piuttosto classico e leggermente oversize, ma in eco, un dettaglio che dà all’intero look una marcia in più. Abbinato, poi, con una maxi catena dorata che illumina il volto dell’attrice l’effetto wow è assicurato. I pantaloni, dal taglio dritto, non sono aderenti ma nemmeno eccessivamente wide leg, e avvolgono ...

