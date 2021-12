GF Vip | Soleil Sorge una furia contro Alex Belli | “Ti sei messo …”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo che Solei esono capitolati nell’ammettere che tra di loro non c’è una semplice amicizia ma entrambi provano qualcosa di più, sono iniziate anche le tensioni tra di loro e, sempre più spesso, si stanno scontrando. L’ultima lite è di poco fa e vediamo cosa è avvenuto. Solei attacca con durezza: “Ti seid’accordo con Delia”ha esternato adtutti i suoi dubbi sulla veridicità dei suoi sentimenti e gli ha anche detto che secondo lei, lui e la moglie si sono messi d’accordo. Queste le parole diad: “Hoin conto che tu e Delia vi siete messi d’accordo per organizzare tutto questo dramma, scusa ma lo penso…” E poi ha anche aggiunto: “Non mi fido”. Poi ...

Nella casa del GF, qualcosa tra Alex Belli eSorge sta cambiando: in queste ore è arrivato lo scontro tra Alex econ un serrato battibecco Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from Bensound.Quindi Delia potrebbe entrare al Grande Fratellodopo l'eliminazione di Alex Belli ? (Mi chiedo ... Ed intanto proprio stanotte è arrivato il colpo di scena con la ritrovata pace trae Alex e ...Dopo che Solei e Alex Belli sono capitolati nell’ammettere che tra di loro non c’è una semplice amicizia ma entrambi provano qualcosa di più, sono iniziate anche le tensioni tra di loro e, sempre più ...La storia d’amore, o conoscenza, tra Alex Belli e Soleil Sorgè sta portando avanti la sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.