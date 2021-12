F1, Charles Leclerc: “Una stagione consistente, non penso che a Jeddah i sorpassi mancheranno” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Penultimo appuntamento del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista inedita di Jeddah (Arabia Saudita) i piloti si cimenteranno in una nuova sfida e le incertezze non mancano. Un circuito cittadino atipico visto che le monoposto dovranno sfruttare degli assetti molto scarichi dal punto di vista aerodinamico per avere un contributo importante in termini di potenza, senza però disdegnare la capacità di andar forte nelle curve veloci previste. La Ferrari si presenta a questo appuntamento con il solito obiettivo di rientrare nella top-5. Un’annata di transizione per il Cavallino Rampante, con la speranza che il 2022 sia di un tenore completamente diverso. Charles Leclerc, da questo punto di vista, vuol concludere il 2021 nel migliore dei modi, tenuto conto del fatto che il compagno di squadra Carlos Sainz è apparso decisamente in crescita sul ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) Penultimo appuntamento del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista inedita di(Arabia Saudita) i piloti si cimenteranno in una nuova sfida e le incertezze non mancano. Un circuito cittadino atipico visto che le monoposto dovranno sfruttare degli assetti molto scarichi dal punto di vista aerodinamico per avere un contributo importante in termini di potenza, senza però disdegnare la capacità di andar forte nelle curve veloci previste. La Ferrari si presenta a questo appuntamento con il solito obiettivo di rientrare nella top-5. Un’annata di transizione per il Cavallino Rampante, con la speranza che il 2022 sia di un tenore completamente diverso., da questo punto di vista, vuol concludere il 2021 nel migliore dei modi, tenuto conto del fatto che il compagno di squadra Carlos Sainz è apparso decisamente in crescita sul ...

