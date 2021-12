Dramma sull’autostrada | morta 30enne | sul posto 118 | vigili del fuoco e polizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Nuova tragedia sulle strade italiane. Stavolta ad essere coinvolta è stata l’autostrada A22. A perdere la vita è stata una donna di 30 anni, che è deceduta nelle vicinanze di Mattarello, una frazione situata in provincia di Trento. L’incidente è stato devastante, infatti l’auto guidata dalla giovane è andata completamente distrutta in seguito allo schianto. Per lei non c’è stato niente da fare e vano si è rivelato anche il pronto intervento da parte dei medici e degli infermieri del 118. A scontrarsiA22 è dunque stata la macchina della vittima e un mezzo pesante. Nonostante sul luogo delsi sia recato anche un elicottero per cercare di salvare la ragazza, per lei era ormai troppo tardi. Gravissime le ferite riportate nel sinistro, che non le hanno permesso di avere scampo. Si sono inevitabilmente registrati dei rallentamenti ...