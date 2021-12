Diffidati Lazio-Udinese | i biancocelesti a rischio squalifica in vista della Sampdoria

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ladomani sera scenderà in campo contro l’nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, ma qualche giorno più tardi ci sarà già una nuova sfida. I, infatti, dovranno stare attenti ai cartellini, in particolar modo il centrocampista Danilo Cataldi, unico giocatore a figurare nell’elenco deitra gli uomini di Maurizio Sarri. SportFace.