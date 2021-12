Alimentare | Ismea | torna la fiducia anche se costi da record

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 2 dicembre 2021) ROMA – Dopo due anniad aumentare nel terzo trimestre ladegli agricoltori e degli imprenditori dell’industrianonostante l’impennata deidi produzione dovuta ai listini delle materie prima alle stelle da diversi mesi. Lo evidenzia l’nel rapporto AgriMercati, segnalando rincaridei prodotti energetici e delle altre materie prime, rispettivamente del 70% e del 57%. Per le aziende agricole, l’indicatoresi è portato su un terreno positivo, soprattutto per il miglioramento delle aspettative per il futuro. Una netta evoluzione dell’indice diinteressal’industria, grazie in particolare ai giudizi sul decumulo delle scorte, dietro la spinta di un ...