Al liceo Satta di Nuoro niente piercing e unghie lunghe | studenti in rivolta | Dovete ascoltarci

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ma dall'istituto spiegano che "il divieto non è una questione di stile o bon-ton locale bensì di sicurezza contro gli infortuni durante le ore di attività fisica e segue quanto stabilito dal dipartimento di Scienze Motorie"

... ritiro dei cellulari prima delle lezioni, un solo spostamento per classe verso i distributori di bibite e alimenti: la preside deldelle Scienze Umane e Musicale 'Sebastiano' di Nuoro è ...I 400 studenti deldelle Scienze Umane e Musicale 'Sebastiano' di Nuoro, anche oggi hanno disertato le aule e riempito la via Deffenu. Hanno aperto la protesta al grido di 'lo studente ...Niente piercing, né unghie lunghe, né ricreazione, ritiro dei cellulari prima delle lezioni, un solo spostamento per classe verso i distributori di bibite e alimenti: la preside del liceo delle Scienz ...I 400 studenti del liceo delle Scienze Umane e Musicale "Sebastiano Satta" di Nuoro, anche oggi hanno disertato le aule ...