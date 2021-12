(Di giovedì 2 dicembre 2021) A Catania restano gravissime, disperate le condizioni del giovanecolpito alla testa da una Noto, in provincia di Siracusa. Il ragazzo, ricoverato nel reparto di rianimazione, ha il cervello compromesso e per questo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nel nosocomio catanese è stata c onvocata laper l’accertamento dellache potrebbe essere investita della questione da un momento all’altro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

lasiciliait : Sparatoria a Noto, 17enne ferito è in coma irreversibile - Adnkronos : Noto, 17enne colpito da proiettile alla testa: convocata commissione per accertamento morte cerebrale. #ultimora - italiaserait : 17enne ferito da proiettile, convocata commissione morte cerebrale - ore14rai2 : ?? Sono gravi le condizioni del 17enne ferito la scorsa notte a Noto da un colpo di pistola alla testa mentre era in… - fisco24_info : 17enne ferito da proiettile, convocata commissione morte cerebrale: Il giovane si trova nel reparto di rianimazione… -

Ultime Notizie dalla rete : 17enne ferito

Il giovane si trova nel reparto di rianimazione di Catania A Catania restano gravissime, disperate le condizioni del giovanecolpito alla testa da un proiettile a Noto , in provincia di Siracusa. Il ragazzo, ricoverato nel reparto di rianimazione, ha il cervello compromesso e per questo è stato sottoposto a un ...Spari contro un auto e unalla testa è al momento gravissimo: un agguato, pare, secondo gli inquirenti. Avviene a Siracusa, come riportato da Tgcom24 .Il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia ma non ci sarebbero speranze di salvezza ...E' ricoverato in coma irreversibile, detto anche dépassé, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania il 17enne rimasto gravemente ferito con un colpo di pistola alla testa a ...