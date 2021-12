Sodexo | nei ristoranti scolastici arriva il menù speciale con il pesce del Lago Maggiore

Leggi su newsagent

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Spesso si crede che ildisia undi “serie B” rispetto quello di mare: dal sapore delicato, complicato da pulire e da reperire nei supermercati e pescherie. In realtà, ildi, invece, non solo è ricco di preziosi nutrienti, ma è anche ipocalorico e più digeribile del “cugino” di mare. Proprio per questo, nel ristorante scolastico della Scuola Gianoli di Laveno Mobello (Va) ha deciso di introdurre uncon ildelverificandone così il gradimento in confronto ai tradizionali piatti preparati a base didi mare: unrealizzato con polpette di lucioperca del pescatore lavenese Luigi Isella. ...