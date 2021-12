Ruby ter, giudice: no a proscioglimento per ex olgettine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il tribunale di Milano ha respinto la richiesta con cui 18 imputati chiedevano il proscioglimento dal processo milanese Ruby ter. Si tratta in particolare di ex olgettine, accusate di falsa testimonianza nel procedimento che vede protagonista l’ex premier Silvio Berlusconi. Il collegio, presieduto dal giudice Marco Tremolada, ha respinto l’istanza presentata dall’avvocato Paolo Siniscalchi, difensore dell’ex olgettina Barbara Fagioli. Il legale sosteneva il non doversi procedere dopo l’ordinanza del tribunale di Milano con cui si dichiara “l’utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali” rese nei primi due procedimenti dalle giovani tra cui la stessa Karima El Mahroug. Di diverso avviso il collegio che ha deciso che il processo prosegue per tutti. “Tenuto conto dello stato avanzato ma non completato ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il tribunale di Milano ha respinto la richiesta con cui 18 imputati chiedevano ildal processo milaneseter. Si tratta in particolare di ex, accusate di falsa testimonianza nel procedimento che vede protagonista l’ex premier Silvio Berlusconi. Il collegio, presieduto dalMarco Tremolada, ha respinto l’istanza presentata dall’avvocato Paolo Siniscalchi, difensore dell’ex olgettina Barbara Fagioli. Il legale sosteneva il non doversi procedere dopo l’ordinanza del tribunale di Milano con cui si dichiara “l’utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali” rese nei primi due procedimenti dalle giovani tra cui la stessa Karima El Mahroug. Di diverso avviso il collegio che ha deciso che il processo prosegue per tutti. “Tenuto conto dello stato avanzato ma non completato ...

