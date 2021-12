Previsioni meteo giovedì 2 dicembre 2021 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) giovedì 2 dicembre, le Previsioni del tempo : cielo coperto con precipitazioni da deboli a ovest a moderate ad est, forse anche abbondanti sulla zona di Trieste e sulle Prealpi Giulie. Quota neve oltre gli 800 m circa, nel Tarvisiano 600 m circa. Dal pomeriggio soffierà Bora moderata o sostenuta sulla costa.Al mattino possibile acqua alta Leggi su udine20 (Di mercoledì 1 dicembre 2021), ledel tempo : cielo coperto con precipitazioni da deboli a ovest a moderate ad est, forse anche abbondanti sulla zona di Trieste e sulle Prealpi Giulie. Quota neve oltre gli 800 m circa, nel Tarvisiano 600 m circa. Dal pomeriggio soffierà Bora moderata o sostenuta sulla costa.Al mattino possibile acqua alta

