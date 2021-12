Polemica parchi pubblici ad Ardea | Soldati | “Tesseramento legittimo | ma non è per l’ingresso” Ecco perché

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)– Accesso vietato ai bambini, richiesta di unper entrare, eventi non autorizzati e tanto altro: sono solo alcuni dei problemi di cui si sono lamentati i cittadini di Tor San Lorenzo (leggi qui) e che Fratelli d’Italiaha voluto discutere direttamente in consiglio comunale davanti al Sindaco.gestiti come se fossero privati. Questo è il nodo dolente che ha portato il caos in aula lunedì 29 novembre. Il consigliere di FdI Raffaella Neocliti, infatti, ha presentato un’interrogazione dove chiede chiarimenti proprio sulla gestione del Parco dell’Unità di Italia e del Parco Rielasingen. “Le modalità di gestione non risultano consone al regolamento – ha detto Neocliti durante il consiglio comunale – approvato con la delibera del consiglio comunale nel maggio 2019. La ...