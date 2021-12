Parlamento europeo, sfuma il sogno di Salvini di un gruppo unico sovranista: dopo la Meloni si sfilano anche i polacchi di Diritto e Giustizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Non decolla il progetto di Matteo Salvini di creare un gruppo unico dell’estrema destra al Parlamento europeo. dopo il forfait di Fratelli d’Italia, anche i polacchi di Diritto e Giustizia (Pis) – il partito fondato da Jaros?aw Kaczy?ski, di cui è membro anche il premier Mateusz Morawiecki – scelgono di restare nel gruppo dei Conservatori e Riformisti (Ecr) a Bruxelles. Uno smacco che arriva alla vigilia del summit “sovranista” in programma a Varsavia, a cui Salvini per ripicca sceglie di non partecipare più, annunciando un tour “alternativo” nelle capitali europee. La strada verso il gruppo unico si infrange così su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Non decolla il progetto di Matteodi creare undell’estrema destra alil forfait di Fratelli d’Italia,di(Pis) – il partito fondato da Jaros?aw Kaczy?ski, di cui è membroil premier Mateusz Morawiecki – scelgono di restare neldei Conservatori e Riformisti (Ecr) a Bruxelles. Uno smacco che arriva alla vigilia del summit “” in programma a Varsavia, a cuiper ripicca sceglie di non partecipare più, annunciando un tour “alternativo” nelle capitali europee. La strada verso ilsi infrange così su ...

