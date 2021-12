Nuoro | stop a piercing e unghie lunghe e consegna dei cellulari prima delle lezioni | scoppia la protesta al Liceo Satta – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)laalScienze Umane e Musicale “Sebastiano” di. Studenti e studentesse contestano diverse restrizioni e divieti imposti dalla preside, tra cui lo, l’obbligo dideie il fatto che si possa andare ai distributori automatici di bibite e cibo una sola volta e uno per classe con le ordinazioni. In 400 tra ragazze e ragazzi sono così scesi in sciopero, come riferiscono i quotidiani sardi, e oggi laè proseguita con un presidio all’esterno dell’edificio scolastico. L'articolo proviene da Il Fatto ...