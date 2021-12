Inter, ancora guai per Inzaghi: si ferma un altro difensore (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Doccia fredda per il tecnico dell’Inter Inzaghi che nella sfida odierna contro lo Spezia non avrà a disposizione Bastoni. Tegola improvvisa per l’Inter, che in occasione della sfida in programma oggi allo stadio “Meazza” alle ore 18.30 contro lo Spezia non potrà contare su Alessandro Bastoni. Il difensore, infatti, è stato fermato da un problema Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Doccia fredda per il tecnico dell’che nella sfida odierna contro lo Spezia non avrà a disposizione Bastoni. Tegola improvvisa per l’, che in occasione della sfida in programma oggi allo stadio “Meazza” alle ore 18.30 contro lo Spezia non potrà contare su Alessandro Bastoni. Il, infatti, è statoto da un problema Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FBiasin : A 12 ore dal raggiungimento del primo traguardo stagionale il tecnico dell’#Inter non ha ancora attaccato nessuno,… - tancredipalmeri : Dopo 315 minuti nell’ultimo anno, è ancora 0-0 tra Inter e Shakhtar. Non esagero se dico che l’Inter in queste 3 p… - RiderBike93 : @esono9 @enzomarangio @radiobianconera Con un impresa ancora si può recuperare il Milan per il resto Napoli , Inter… - PiolismoS : @zeuxilverPA @milanistasnob @iomatrix23 Leonardo era ed è un coglione, non era sfottò. Pure materassi lo è dato che… - Fiodor1976 : @AlessandroCant0 @Inter @EASPORTSFIFA vidal non sarà ancora arrivato a san siro perché è con la panda. -