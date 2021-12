Ingegneria Industriale ed Ambientale | laurea Isfoa per il professionista Fidenzio Benedetti

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Stefano Masullo, magnifico rettore, ha presieduto l’ultima sessione diin qualità di relatore, avvenuta in presenza. Il discenteè un noto ed importantedi livello nazionale. Ha discusso con estremo successo la propria Tesi “Riduzione dei consumi energetici in una moderna centrale frigorifera B.T.”. Dopo aver frequentato l‘intero ciclo di lezioni ed essere risultato uno dei migliori e più profittevoli discenti del proprio corso, ha quindi conseguito il Diploma diMagistrale inedcon specializzazione in Riduzione ed Ottimizzazione dei Consumi Energetici. Titolo rilasciato dalla Facoltà di...

Advertising

metamorph1984 : @JimmyMcGill70 Andavo bene sia in matematica che in italiano, e scelsi il tecnico industriale sebbene i miei prof m… - hannesjerta : ?? presso Facoltà di Ingegneria civile e industriale - Sapienza Università di Roma - hannesjerta : Foto appena pubblicata @ Facoltà di Ingegneria civile e industriale - Sapienza Università di Roma - domenicodeluchi : @Bvzpao @1V4vendetta @riccardoVeron Prima di ingegneria ho fatto il classico. Qualcosa di vaccini e di DNA ho impar… - hannesjerta : ?? presso Facoltà di Ingegneria civile e industriale - Sapienza Università di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Ingegneria Industriale

Motorsport.com, Edizione: Italia

...consistente del surplus di anidride carbonica che abbiamo prodotto dalla rivoluzionead ... o piantiamo gli alberi o cominciamo a parlare dibotanica'. Di Camilla Romana ...Laureato inAeronautica, ha lavorato in diversi e significativi contesti ed oggi opera come libero professionista e consulente. E' stato socio fondatore del RC E - Club 2050, ...La chiusura al traffico divenne necessaria per poter eseguire le indagini tecniche da parte del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale con il quale i due Comuni hanno messo a punto una ...L'Aquila. Il personale docente e tecnico-amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell’Informazione e di Economia (DIIIE) ha promosso una donazione in favore dell’Airc, l’Associazion ...