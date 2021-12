Il procuratore di Bergamo | Sul rapporto Oms raccolto versioni diverse

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ma il mancato aggiornamento del Piano pandemico non sarebbe competenza della Procura di Roma? "Dipende, se lo leggo come un nesso di causalità con i troppi morti della Bergamasca, no. Se lo considero ...

diAntonio Chiappani, il ministro della Salute Roberto Speranza rischia qualcosa? "Voglio essere chiaro. Allo stato non ci sono elementi per alcuna contestazione nei confronti del ...Lo ha svelato ieri il quotidiano 'Il Domani' che riporta anche una frase delcapo diAntonio Chiappani : 'Il ministro Speranza non ha raccontato cose veritiere, anche questo ...L’onorevole Dori è pronto all’azione: “Per questo motivo investirò immediatamente della questione il Ministero della transizione ecologica e annuncio, nei prossimi giorni, un esposto alla Procura dell ...Dai mass media era trapelata la notizia secondo la quale la procura di Bergamo avrebbe dichiarato che il ministro Speranza non avrebbe raccontato ai magistrati cose veritiere. Smentita dal procuratore ...