I dubbi di Spalletti in vista del Sassuolo! (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Oggi, alle 20:45, il Napoli di Luciano Spalletti sarà impegnato in un campo difficile, a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il primo posto in solitaria, unito alla grande vittoria contro la Lazio, hanno alzato alle stelle il morale del Napoli, intaccato dalle due sconfitte contro Inter e Spartak Mosca. Spalletti dovrebbe confermare lo stesso undici del match di domenica al Maradona. Quindi Ospina tra i pali, davanti a lui Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Koulibaly al centro e Mario Rui a sinistra. Koulibaly Napoli Lozano A centrocampo Lobotka, in vantaggio su Demme, e Fabian Ruiz, davanti a loro Zielinski, che farà relegare ancora Elmas in panchina. Il trio offensivo sarà composto da Lozano a destra, Politano è convocato ma non al meglio, Mertens al centro e capitan Insigne sulla sinistra. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Oggi, alle 20:45, il Napoli di Lucianosarà impegnato in un campo difficile, a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il primo posto in solitaria, unito alla grande vittoria contro la Lazio, hanno alzato alle stelle il morale del Napoli, intaccato dalle due sconfitte contro Inter e Spartak Mosca.dovrebbe confermare lo stesso undici del match di domenica al Maradona. Quindi Ospina tra i pali, davanti a lui Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Koulibaly al centro e Mario Rui a sinistra. Koulibaly Napoli Lozano A centrocampo Lobotka, in vantaggio su Demme, e Fabian Ruiz, davanti a loro Zielinski, che farà relegare ancora Elmas in panchina. Il trio offensivo sarà composto da Lozano a destra, Politano è convocato ma non al meglio, Mertens al centro e capitan Insigne sulla sinistra.

