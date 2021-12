Covid, c'è il via libera dell'Aifa ai vaccini per gli under 12 | Oms: "Nessuna prova che la variante Omicron riduca l'efficacia dei vaccini" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) C'è il via libera dell'Agenzia italiana del farmaco alla vaccinazione anti - Covid per gli under 12 . La somministrazione dell'immunizzante avverrà con due dosi anche per i bambini tra i 5 e gli 11 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 dicembre 2021) C'è il via'Agenzia italiana del farmaco alla vaccinazione anti -per gli12 . La somministrazione'immunizzante avverrà con due dosi anche per i bambini tra i 5 e gli 11 ...

