Coppa Davis 2022: domenica ci sarà il sorteggio per la prossima edizione, l’Italia attende l’avversaria nel preliminare (Di mercoledì 1 dicembre 2021) È arrivato oggi un comunicato congiunto da parte di ITF e Kosmos Tennis che ha annunciato che i sorteggi per la prossima edizione della Coppa Davis ci saranno domenica. Appuntamento, nel giorno della finalissima, alle 13.30 in quel di Madrid per scoprire gli accoppiamenti del turno preliminare della manifestazione 2022. Nell’occasione si terranno anche i sorteggi per i playoff del World Group I e del World Group II. Nell’urna presente ovviamente anche l’Italia: saranno inserite infatti le sedici squadre classificate dal 3° al 18° posto alle Finals 2021, e i dieci Paesi che si sono qualificate dal World Group I 2021. Prima del sorteggio saranno scelte due wild card che avranno di diritto l’accesso alla fase finale. Il pass è riservato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 dicembre 2021) È arrivato oggi un comunicato congiunto da parte di ITF e Kosmos Tennis che ha annunciato che i sorteggi per ladellaci saranno. Appuntamento, nel giorno della finalissima, alle 13.30 in quel di Madrid per scoprire gli accoppiamenti del turnodella manifestazione. Nell’occasione si terranno anche i sorteggi per i playoff del World Group I e del World Group II. Nell’urna presente ovviamente anche: saranno inserite infatti le sedici squadre classificate dal 3° al 18° posto alle Finals 2021, e i dieci Paesi che si sono qualificate dal World Group I 2021. Prima delsaranno scelte due wild card che avranno di diritto l’accesso alla fase finale. Il pass è riservato ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS COPPA DAVIS, ITALIA-CROAZIA: SINNER VINCE IL SECONDO MATCH Battuto Cilic in tre set (3-6, 7-6, 6-3… - Eurosport_IT : SINNER SCATENATO, L'ITALIA BATTE GLI USA ???????? L'azzurro schianta in poco più di un'ora Isner e porta l'Italia alla… - ItaliaTeam_it : Fabio & Jannik ???? Da venerdì i tennisti #ItaliaTeam impegnati in Coppa Davis! #DavisCup | @federtennis - OA_Sport : #DavisCup Djokovic riporta in linea di galleggiamento la Serbia contro il Kazakistan. La sfida di Madrid si decider… - sportface2016 : #CoppaDavis 2021: nessun problema per #Djokovic, #Bublik sconfitto in due set. Tra #Serbia e #Kazakistan è 1-1 -