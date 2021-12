Contributi per palestre e discoteche, al via le domande: come fare (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Al via le domande per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per titolari di discoteche, sale da ballo e di altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine rimaste chiuse per effetto delle restrizioni introdotte per contrastare l’epidemia. Queste attività possono richiedere i Contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis dal 2 fino al 21 dicembre 2021. Le domande devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica. Vediamo come. Contributi a fondo perduto per discoteche e palestre: a quanto ammontano come riporta l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 29 novembre 2021, si tratta di due tipologie di Contributi: un contributo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Al via leper il riconoscimento del contributo a fondo perduto per titolari di, sale da ballo e di altre attività,cinema, teatri,e piscine rimaste chiuse per effetto delle restrizioni introdotte per contrastare l’epidemia. Queste attività possono richiedere ia fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis dal 2 fino al 21 dicembre 2021. Ledevono essere presentate all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica. Vediamoa fondo perduto per: a quanto ammontanoriporta l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 29 novembre 2021, si tratta di due tipologie di: un contributo ...

