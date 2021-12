Reggina-Ascoli 1-2 LIVE | doppietta di Sabiri | ospiti nuovamente in vantaggio

Advertising

palpitesfutbol : GOOL DO(A) Ascoli! Reggina [1] x [2] Ascoli Campeonato Italiano 2ª - 2021/2022 - 15ª Rodada 57 minuto(s) - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Ascoli! Reggina [1] x [2] Ascoli Campeonato Italiano 2ª - 2021/2022 - 15ª Rodada 56 minuto(s) - Gazzetta_it : Gol! Reggina - Ascoli 1-2, rete di Sabiri A. (ASC) - Reggina_1914 : ? | 55' Raddoppio dell'Ascoli: ancora Sabiri. #RegginaAscoli 1??-2?? #ADifesaDiUnaFede ?? #VaiReggina ???? - Gazzetta_it : Inizia il secondo tempo Reggina-Ascoli 1-1 -

Momento delicato per gli amaranto, che tornano in campo per la 15ª giornata del campionato di Serie B 2021/22. Oggi è il giorno di: la diretta su StrettoWeb con le formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine match, ricco post partita. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio ...DIRETTA(RISULTATO LIVE 0 - 1): SABIRI PUNISCE I CALABRESI Al Granillo è già cambiato il punteggio dicon la formazione allenata da Sottil in vantaggio per 1 a 0 . Un inizio ...L'Ascoli torna avanti al Granillo al 54'. Azione insistita dell'Ascoli dalla sinistra, D'Orazio mette per Iliev, che tenta la deviazione in porta ma viene murato, sfera fuori ...51' - BELLOMO! Botta dalla distanza di Bellomo, pallone di poco a lato dal palo alla sinistra di Leali. La Reggina attacca in questi primi minuti della ripresa, Ascoli che fatuca ad uscire. 48' - AMMO ...