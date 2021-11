Kroos sul Pallone d’Oro | «Messi? Immeritato Potevano vincere…»

(Di martedì 30 novembre 2021) Tonyha parlato a margine della premiazione deldato a Leo, secondo il tedesco avrebbero meritato altri Tonyha parlato a margine della premiazione del. Secondo il centrocampista tedesco il premio lo avrebbero meritato altri rispetto a Leo. Ecco le sue parole:– «è il giocatore dell’ultimo decennio, ma quest’anno avrebbero meritato altri quel premio. Secondo me Benzema e Ronaldo sarebbero dovuti arrivare prima di Leo. Per i gol decisivi e per quanto fatto vedere nella stagione.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : ??#Kroos dice la sua sul #pallonedoro2021 ?? - AndreaM68745807 : @Fede_Spera86 Non c'è organizzazione e gioco a prescindere dagli interpreti. L'Atalanta non ha Pogba o Toni Kroos o… -

Anzi, il possibile investimentofrancese impedirebbe quello davvero desiderato su Kylian Mbappé ... ovvero dei centrocampisti che hanno fatto e continuano a fare la differenza nel club:, ...Il Real Madrid vuole rinnovare i contratti a Modric e, al momento sono loro le priorità dei blancosmercato La priorità del Real Madrid in vista del mercato sono i rinnovi di Modric e. Così riporta Marca, dove il quotidiano spagnolo ...Tony Kroos ha parlato a margine della premiazione del Pallone d’Oro dato a Leo Messi, secondo il tedesco avrebbero meritato altri Tony Kroos ha parlato a margine della premiazione del Pallone d’Oro. S ...Toni Kroos non è assolutamente soddisfatto di come sia andata la premiazione del Pallone d'Oro 2021, con l'ambito trofeo vinto da Lionel Messi per la settima volta in carriera. Il campione tedesco del ...