Juventus, caso plusvalenze: interviene Nedved in diretta! (Di martedì 30 novembre 2021) Nel prepartita di Salernitana – Juventus il vicepresidente bianconero, Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di DAZN. Il ceco è intervenuto sulla questione che ha invaso il mondo calcistico negli ultimi giorni, quella relativa alle plusvalenze. JuventusQueste le sue parole: “Abbiamo rilasciato un comunicato abbastanza chiaro sulla vicenda, poi anche John Elkann ha parlato. Non è giusto che parli io di questa situazione. Non credo ci saranno cambi in società, siamo tutti concentrati su quello che dobbiamo fare. In questi anni, abbiamo vissuto tante difficoltà, questa è una delle tante. In passato, le difficoltà si sono risolte.” Leggi su rompipallone (Di martedì 30 novembre 2021) Nel prepartita di Salernitana –il vicepresidente bianconero, Pavelè intervenuto ai microfoni di DAZN. Il ceco è intervenuto sulla questione che ha invaso il mondo calcistico negli ultimi giorni, quella relativa alleQueste le sue parole: “Abbiamo rilasciato un comunicato abbastanza chiaro sulla vicenda, poi anche John Elkann ha parlato. Non è giusto che parli io di questa situazione. Non credo ci saranno cambi in società, siamo tutti concentrati su quello che dobbiamo fare. In questi anni, abbiamo vissuto tante difficoltà, questa è una delle tante. In passato, le difficoltà si sono risolte.”

Advertising

Gazzetta_it : Caso plusvalenze, scende in campo anche il Codacons: 'Se accuse confermate, retrocessione e revoca scudetti'… - romeoagresti : È durata circa tre ore l’audizione di #Arrivabene presso la Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta che coinvo… - tancredipalmeri : Piccolo rilievo: ma con le indagini in corso, e interrogatori ancora da fare, escono già tutte queste notizie sull… - leonello81 : RT @Boboj29: L’Inter 4 anni fa iscrisse Alessandro bastoni, 17 anni e senza esperienza a bilancio per 31 milioni… Altro caso dei casi ,… - RobRiva_SOA : Si può dire che oltre al caso #ramsey , alla #Juventus , c’è anche un caso #Arthur ? #SalernitanaJuve #jvtblive -