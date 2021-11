Firenze, casco obbligatorio sui monopattini dal primo dicembre (Di martedì 30 novembre 2021) Firenze, 30 novembre 2021 - Obbligo di indossare il casco per chi usa i monopattini dal primo dicembre, a Firenze. Lo ricorda il sindaco Dario Nardella che dice: Sono felice che non ci sia stato un ... Leggi su lanazione (Di martedì 30 novembre 2021), 30 novembre 2021 - Obbligo di indossare ilper chi usa idal, a. Lo ricorda il sindaco Dario Nardella che dice: Sono felice che non ci sia stato un ...

