Bologna, gli ultimi gol segnati nel primo tempo? Contro la Lazio (Di martedì 30 novembre 2021) Parola d'ordine, continuità. Nel turno infrasettimanale di Serie A la Roma di Mourinho gioca a Bologna per centrare il terzo successo consecutivo Contro la squadra di Mihajlovic , che dal canto suo ha ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 30 novembre 2021) Parola d'ordine, continuità. Nel turno infrasettimanale di Serie A la Roma di Mourinho gioca aper centrare il terzo successo consecutivola squadra di Mihajlovic , che dal canto suo ha ...

Advertising

sportli26181512 : #Bologna, gli ultimi gol segnati nel primo tempo? Contro la Lazio: La squadra di #Mihajlovic negli ultimi sette inc… - Undertall65 : RT @campaninimarco: Ricoverato in ospedale, gli viene ritirato l'assegno di cura e l'accompagnamento con il quale la figlia riusciva a far… - rizzello700 : RT @campaninimarco: Ricoverato in ospedale, gli viene ritirato l'assegno di cura e l'accompagnamento con il quale la figlia riusciva a far… - illucajoy : In settima mi è stato chiesto se sia giusto avere gli stessi punti del Bologna... Sono passati 14 minuti contro l'u… -