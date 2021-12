Alfa Romeo Alfasud - In Inghilterra rinasce elettrica (Di giovedì 11 novembre 2021) In attesa della prima Alfa Romeo elettrica, in arrivo nel 2024, una storica del Biscione rivive con un cuore a batteria, dopo le affascinanti reinterpretazioni della Giulia GTA di Totem Automobili ed Emilia Auto: parliamo di una Alfasud, modello che proprio nel 2021 festeggia 50 anni. L'idea, in questo caso, non arriva dall'Italia, ma dall'Inghilterra, dove Sean Fosberry, un ingegnere aerospaziale, ha realizzato da solo la conversione elettrica della sua vecchia hatchback del 1977, per poi raccontare il progetto su un account Twitter a lei dedicato. Ecco che cosa ci ha raccontato. Già potenziata. Per la vettura, a dire il vero, non si tratta della prima elaborazione: acquistata nel 1994 da un amico che l'aveva utilizzata in Italia durante il tirocinio universitario, è stata in seguito ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 11 novembre 2021) In attesa della prima, in arrivo nel 2024, una storica del Biscione rivive con un cuore a batteria, dopo le affascinanti reinterpretazioni della Giulia GTA di Totem Automobili ed Emilia Auto: parliamo di unasud, modello che proprio nel 2021 festeggia 50 anni. L'idea, in questo caso, non arriva dall'Italia, ma dall', dove Sean Fosberry, un ingegnere aerospaziale, ha realizzato da solo la conversionedella sua vecchia hatchback del 1977, per poi raccontare il progetto su un account Twitter a lei dedicato. Ecco che cosa ci ha raccontato. Già potenziata. Per la vettura, a dire il vero, non si tratta della prima elaborazione: acquistata nel 1994 da un amico che l'aveva utilizzata in Italia durante il tirocinio universitario, è stata in seguito ...

