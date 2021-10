Wanda Nara chiama Maxi Lopez e lui vola a Parigi: ecco cosa sta succedendo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La vicenda privata e tuttavia pubblica – per come è stata spiattellata senza giri di parole sui social – tra Mauro Icardi e Wanda Nara ha assunto col passare dei giorni e col diffondersi di ulteriori dettagli i contorni di uno sceneggiato in cui i colpi di scena si susseguono ripetutamente. E come nelle migliori soap opera si rivedono in azione, anche dopo mesi o anni, attori che si pensava avessero dato tutto alla storia ed invece rispuntano con un nuovo taglio dato al personaggio. Nel drammone della gelosia in salsa argentina, con un matrimonio che vacilla pericolosamente nonostante i tentativi di Icardi di recuperare il rapporto, irrompe adesso uno dei primi protagonisti della vicenda, quel Maxi Lopez dal quale l'attaccante del PSG aveva ereditato nel 2014 la moglie in mezzo a mille pettegolezzi ed accuse ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La vicenda privata e tuttavia pubblica – per come è stata spiattellata senza giri di parole sui social – tra Mauro Icardi eha assunto col passare dei giorni e col diffondersi di ulteriori dettagli i contorni di uno sceneggiato in cui i colpi di scena si susseguono ripetutamente. E come nelle migliori soap opera si rivedono in azione, anche dopo mesi o anni, attori che si pensava avessero dato tutto alla storia ed invece rispuntano con un nuovo taglio dato al personaggio. Nel drammone della gelosia in salsa argentina, con un matrimonio che vacilla pericolosamente nonostante i tentativi di Icardi di recuperare il rapporto, irrompe adesso uno dei primi protagonisti della vicenda, queldal quale l'attaccante del PSG aveva ereditato nel 2014 la moglie in mezzo a mille pettegolezzi ed accuse ...

