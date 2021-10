Steve Bannon rischia l'incriminazione: si è rifiutato di testimoniare sull'assalto a Capitol Hill (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Steve Bannon, l’ex controverso stratega di Donald Trump, è accusato di oltraggio al Congresso americano dalla commissione che indaga sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio, che raccomanda alla Camera di incolpare formalmente Bannon. Il voto della Camera sulla mozione della commissione del 6 gennaio si terrà probabilmente domani. Bannon è accusato di oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di testimoniare. Il fatto che Bannon e Trump rivendichino il privilegio esecutivo “sembra rivelare un’unica cosa”, ovvero che “Trump era personalmente coinvolto nella pianificazione e nell’esecuzione del 6 gennaio”, afferma Liz Cheney, la repubblicana vicepresidente della commissione sul 6 ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021), l’ex controverso stratega di Donald Trump, è accusato di oltraggio al Congresso americano dalla commissione che indagadel 6 gennaio, che raccomanda alla Camera di incolpare formalmente. Il voto della Cameraa mozione della commissione del 6 gennaio si terrà probabilmente domani.è accusato di oltraggio al Congresso per essersidi. Il fatto chee Trump rivendichino il privilegio esecutivo “sembra rivelare un’unica cosa”, ovvero che “Trump era personalmente coinvolto nella pianificazione e nell’esecuzione del 6 gennaio”, afferma Liz Cheney, la repubblicana vicepresidente della commissione sul 6 ...

