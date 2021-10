Sassoli | premio Sakharov a Navalny per lotta a corruzione in Russia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli premio

Il presidente del Parlamento, David, ha dichiarato: 'Il Parlamento europeo ha scelto Alexei Navalny come vincitore delSacharov di quest'anno. Navalny ha condotto una strenua campagna ...Il leader della Alexei Navalny ha vinto ilSacharov per la libertà di pensiero, assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. Il presidente dell'Eurocamera, Davidha spiegato su Twitter la motivazione: "Ha combattuto ...Il premio Sakharov del Parlamento europeo a Navalnyj. "Fiero oppositore del sistema di corruzione nella Russia di Putin" "Il leader dell'opposizione russa Alekseij Navalnyj è il vincitore del Premio S ...Navalny, l'attivista anticorruzione e principale oppositore al regime di Vladimir Putin in Russia, è detenuto da gennaio dopo un avvelenamento organizzato dai servizi di sicurezza russi ...