Sarri torna sull' Inter | ' Mani addosso | calci e sputipoi sono io quello minaccioso'

Advertising

AlessandroBie : @FcInterNewsit Ma Sarri fai un pò silenzio, torna in Premier League, clown - infoitsport : Sarri torna ad attaccare l'Inter: le parole del tecnico! - CalcioWeb : Maurizio #Sarri torna a parlare della partita contro l'#Inter: l'allenatore della #Lazio mette le cose in chiaro - LALAZIOMIA : #Estero #Europaleague #Francia #Inter #Lazio Lazio-Olympique Marsiglia, Sarri torna sul post-Inter: “Io fuori due t… - Charlie25477 : RT @Gazzetta_it: Sarri torna sull'Inter: 'Ho visto mani addosso, calci e sputi...poi sono io quello minaccioso' -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri torna

Alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Olumpique Marsiglia, Mauriziosulla rissa nella sfida di campionato tra la sua Lazio e l'Inter."Fossi in lui eviterei di parlare di Premier (il presidente della Lega lo aveva fatto in risposta alle precedenti polemiche di, sottolineando come in Inghilterra si giochi regolarmente con un ...Noi non pensiamo male o a strategie contro di noi, ma pensiamo che ci sia stata una leggerezza nel calendario. Se devo essere sincero, ha giocato pochi minuti ma ha fatto un grande ingresso contro l'I ...“Io sono rimasto al dito minaccioso, ho detto “non mi devi prendere per il culo” e sono stato squalificato con il Milan per due turni. Sabato contro l’Inter ho visto mani ...