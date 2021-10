"Quelle feste non sono mai finite". Alberto Genovese, bomba del bodyguard: droga e violenze, un terremoto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si torna a parlare del caso di Alberto Genovese, il manager milanese accusato di violenze sessuali e che presto potrebbe andare a processo. Se ne torna a parlare a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai 1, dove viene interpellato Simone, un addetto alla sicurezza che nella sera del presunto stupro che ha scatenato la vicenda si trovava davanti alla porta della stanza di Genovese. È passato un anno dalla mattina in cui si consumarono i fatti di Terrazza Sentimento, un anno da quando la modella lasciò al mattino la casa, stordita, per poi accusare l'imprenditore di violenze sessuali. Ora, le accuse contro Genovese, sono per due violenze: una che si sarebbe consumata a Milano, l'altra a Ibiza. La procura meneghina ha chiesto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si torna a parlare del caso di, il manager milanese accusato disessuali e che presto potrebbe andare a processo. Se ne torna a parlare a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai 1, dove viene interpellato Simone, un addetto alla sicurezza che nella sera del presunto stupro che ha scatenato la vicenda si trovava davanti alla porta della stanza di. È passato un anno dalla mattina in cui si consumarono i fatti di Terrazza Sentimento, un anno da quando la modella lasciò al mattino la casa, stordita, per poi accusare l'imprenditore disessuali. Ora, le accuse controper due: una che si sarebbe consumata a Milano, l'altra a Ibiza. La procura meneghina ha chiesto il ...

